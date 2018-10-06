Суббота, 6 Октября 2018 года
15:05:51 МСК

В Крыму предостерегли Киев от провокаций во время учений на Азовском море

Политика

Киев хочет «поиграть в войнушку»

Симферополь, 6 октября 2018, 14:44 — REGNUM  Вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс предостерег украинские власти от возможных провокаций в Азовском море в связи с намерением Киева провести там учения. Соответствующее заявление Фикс сделал в интервью РИА Новости сегодня, 6 октября.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в Азовском море военно-морские силу Украины и подразделения ВСУ проведут учения. Учения будут проводится в районе Бердянска и поселка Ялта, который расположен на оккупированной киевскими силовиками территории Донецкой Народной Республики с 9 по 12 октября.

По словам Фикса, украинские власти способны только на провокацию.

«Все подразделения Российской Федерации, которые обеспечивают безопасность границ и безопасность на море, настолько ответственны и серьезны, что не допустят серьезных каких-то вещей с украинской стороны», — подчеркнул вице-спикер.

Также парламентарий отметил, что предстоящие украинские учения больше напоминают «игру в войнушку».

«Пусть поиграются, покажут детям, как у них все хорошо, на их взгляд, проходит», — сказал Фикс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Украины заявили, что намерены усилить свое военное присутствие в Азовском море и развернуть на его берегу новую военно-морскую базу.

Для этих целей Киев перевел в Азовское море два старых ржавых военных корабля — судно управления «Донбасс» и буксир «Кореец». Также по суше в Бердянск были доставлены два маленьких бронекатера «Гюрза-М». Этими силами Украина намерена «сдерживать Россию».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения Украины и России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить