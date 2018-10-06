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ООН осудила депортацию представителей рохинджа из Индии в Мьянму

Политика

ООН выступила с осуждением действий Индии по высылке представителей народа рохинджа в Мьянму, несмотря на их возможное преследование на родине

ООН осудила депортацию представителей рохинджа из Индии в Мьянму
DFID — UK Department for International Development
Палаточный горожок беженцев рохинджа

Нью-Дели, 6 октября 2018, 13:30 — REGNUM  Несмотря на возможное преследование со стороны правительства Мьянмы, представители народа рохинджа были высланы из Индии. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцем выразило озабоченность касательно подобных действий, учитывая факт агрессивной политики вооруженных сил Мьянмы в отношении рохинджа.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», управление верховного комиссара ООН по делам беженцем выразило сожаление по поводу того, что организация не получила ответ на свой запрос по предоставлению защиты беженцам рохинджа.

Кроме того, ООН надеется получить от властей Индии разъяснений причин высылки представителей рохинджа. Основным аргументом правительства является связь беженцев с экстремистскими организациями. На сегодняшний день, по оценкам управления верховного комиссара ООН по делам беженцем, в Индии находятся 18 тысяч рохинджа.

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Зарубежная хроника
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