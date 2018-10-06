ООН осудила депортацию представителей рохинджа из Индии в Мьянму

Нью-Дели, , 13:30 — REGNUM Несмотря на возможное преследование со стороны правительства Мьянмы, представители народа рохинджа были высланы из Индии. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцем выразило озабоченность касательно подобных действий, учитывая факт агрессивной политики вооруженных сил Мьянмы в отношении рохинджа.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», управление верховного комиссара ООН по делам беженцем выразило сожаление по поводу того, что организация не получила ответ на свой запрос по предоставлению защиты беженцам рохинджа.

Кроме того, ООН надеется получить от властей Индии разъяснений причин высылки представителей рохинджа. Основным аргументом правительства является связь беженцев с экстремистскими организациями. На сегодняшний день, по оценкам управления верховного комиссара ООН по делам беженцем, в Индии находятся 18 тысяч рохинджа.