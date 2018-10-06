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Вьетнам и Англия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования

Политика

Представители двух стран подписали целый ряд соглашений об укреплении и развитии сотрудничества в сфере образования

Вьетнам и Англия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования
Flazingo Photos
Сотрудничество

Ханой, 6 октября 2018, 12:53 — REGNUM  5 октября в Ханое (Вьетнам) состоялась официальная церемония подписания пакета соглашений об укреплении и развитии сотрудничества в сфере образования между СРВ и Великобританией. На церемонии присутствовали заместитель министра образования Вьетнама Нгуен Ван Фук и чрезвычайный и полномочный посол Великобритании Гарет Вард.

В рамках подписанных соглашений стороны обязываются обеспечивать эффективное сотрудничество на уровне министерств образования обеих стран. По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», планируется обеспечить обмен опытом в деле подготовки высококвалифицированных кадров, реализация совместных образовательных программ для студентов обеих стран, программ повышения квалификации для профессоров. Представители обеих сторон считают, что заключенные соглашения позволят активизировать всестороннее развитие отношений между СРВ и Великобританией.

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Зарубежная хроника
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