Руководители Вьетнама впервые посетят Турцию

Ханой, , 12:15 — REGNUM МИД Социалистической Республики Вьетнам опубликовал официальное сообщение о подготовке визита председателя национального собрания (парламента) Нгуен Тхи Ким Нган в Турцию для участия в 3-й международной парламентской конференции, которая продлится с 7 по 12 октября.

Председатель национального собрания СРВ возглавит вьетнамскую делегацию. Пресс-секретарь МИД СРВ Ле Тхи Тху Ханг отметила, что в рамках конференции будут обсуждаться возможности укрепления взаимовыгодного сотрудничества между странами. По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнаммой», визит официальной делегации Вьетнама во главе с председателем национального собрания Нгуен Тхи Ким Нган состоится в год 40-летия установления дипломатических отношения Вьетнама и Турции. Этот визит станет первым визитом в Турцию как для председателя национального собрания СРВ, так и для руководства СРВ в целом.