Силы международной коалиции в Афганистане помогут с безопасность на выборах

Кабул, , 13:21 — REGNUM 5 октября главнокомандующий миссией «Решительная поддержка» Остин Скотт Миллер заявил, что силы международной коалиции помогут силам безопасности и обороны Афганистана обеспечить необходимый уровень безопасности на предстоящих выборах в парламент Афганистана.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», генерал сделал данное заявление в ходе встречи с официальными лицами провинции Панджшер (столица провинции — г. Базарак).

Главнокомандующий силами США и НАТО заверил, что силы международной коалиции останутся в Афганистане до тех пор, пока ситуация в стране не стабилизируется и афганский народ не обретет мир.

В ходе встречи губернатор провинции Панджшер сказал, что боевики из соседних провинций Каписа (столица провинции — г. Махмудраки), Баглан (столица провинции — г. Пули-Хумри) и Нуристан (столица провинции — г. Парун) стремятся дестабилизировать ситуацию в Панджшере. Он попросил генерала Миллера оказать больше поддержки силами безопасности в провинции и поставить им необходимое для защиты региона от внешних угроз военное оборудование и амуницию.