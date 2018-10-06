Страны Персидского залива направили Бахрейну $10 млрд

Манама, , 12:12 — REGNUM 5 октября Королевство Саудовская Аравия (КСА), Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Кувейт и Арабский валютный фонд направили материальную помощь Бахрейну в размере десяти миллиардов долларов, чтобы стабилизировать экономику страны. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», денежные средства будут направлены на выполнение особой программы по достижению финансового баланса.

Источник также добавляет, что некоторая часть денег пойдет на то, чтобы сравнять государственные доходы и расходы Бахрейну к 2022 году.

Кроме того, Бахрейну предоставят льготные кредиты, целью которых является создание благоприятной среды для предпринимательства и стимулирование экономического роста.