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Страны Персидского залива направили Бахрейну $10 млрд

Политика

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Арабский валютный фонд направили материальную помощь Бахрейну, чтобы стабилизировать экономику страны

Страны Персидского залива направили Бахрейну $10 млрд
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Бахрейн на карте Ближнего Востока

Манама, 6 октября 2018, 12:12 — REGNUM  5 октября Королевство Саудовская Аравия (КСА), Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Кувейт и Арабский валютный фонд направили материальную помощь Бахрейну в размере десяти миллиардов долларов, чтобы стабилизировать экономику страны. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», денежные средства будут направлены на выполнение особой программы по достижению финансового баланса.

Источник также добавляет, что некоторая часть денег пойдет на то, чтобы сравнять государственные доходы и расходы Бахрейну к 2022 году.

Кроме того, Бахрейну предоставят льготные кредиты, целью которых является создание благоприятной среды для предпринимательства и стимулирование экономического роста.

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Зарубежная хроника
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