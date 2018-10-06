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Российские военные зафиксировали пять случаев нарушения перемирия в Сирии

Политика

Турецкие — три

Москва, 6 октября 2018, 11:20 — REGNUM  За минувшие сутки российские военные зафиксировали пять случаев нарушения режима прекращения огня в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщается в информационном бюллетене министерства обороны России, распространённом сегодня, 6 октября.

В бюллетене сказано, что российская часть совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировала пять случаев нарушения режима прекращения огня в Сирии.

Три случая зафиксированы в сирийской провинции Латакия, два — в Алеппо.

При этом турецкая часть комиссии зафиксировала три случая стрельбы в провинции Хама.

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Война в Сирии
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