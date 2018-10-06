Российские военные зафиксировали пять случаев нарушения перемирия в Сирии

Москва, , 11:20 — REGNUM За минувшие сутки российские военные зафиксировали пять случаев нарушения режима прекращения огня в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщается в информационном бюллетене министерства обороны России, распространённом сегодня, 6 октября.

В бюллетене сказано, что российская часть совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировала пять случаев нарушения режима прекращения огня в Сирии.

Три случая зафиксированы в сирийской провинции Латакия, два — в Алеппо.

При этом турецкая часть комиссии зафиксировала три случая стрельбы в провинции Хама.