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В МИД Украины ответили на идею закрытия российских консульств

Политика

На территории России находятся около 3 млн украинских граждан, поэтому официальный Киев считает необходимым сохранение консульств в России

Харьков, Украина, 6 октября 2018, 09:59 — REGNUM  Украинское правительство не планирует закрывать российские консульства, так как это приведет к зеркальным мерам, заявил глава МИД Украины Павел Климкин 5 октября в эфире «UA: Харьков».

Министр иностранных дел Украины заявил, что в министерстве не рассматривают идею закрытия российских консульств. Климкин отметил, что такой шаг приведет к симметричному ответу со стороны России, а Украина не хочет лишиться дипломатического представительства в России.

Павел Климкин отметил, что на территории России находятся около 3 млн украинских граждан, поэтому официальный Киев считает необходимым сохранение украинских консульств в России.

Климкин добавил, что на Украине «российские дипломаты занимаются деятельностью, свойственной спецслужбам», поэтому находятся под пристальным контролем.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября в МИД Украины предложили исключить Россию из числа постоянных членов Совета Безопасности ООН.

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Антироссийская пропаганда на Украине
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