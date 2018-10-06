Саудиты не собираются платить США за безопасность

Эр-Рияд, , 09:14 — REGNUM Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил, что королевство не будет платить США за свою безопасность. Об этом бен Салман сказал в интервью американскому агентству Bloomberg, комментируя недавнее требование президента США Дональда Трампа к Саудовской Аравии.

Напомним, 3 октября президент Трамп, выступая перед своими сторонниками в Мисисипи заявил, что саудовский король Салман Аль Сауд не может удержаться на своем троне без поддержки США.

«Я люблю короля Салмана, но я сказал: «Король, мы тебя защищаем. Без нас ты не смог бы продержаться и две недели. Ты должен платить за свою армию», — сказал Трамп.

Стоит отметить, что в Саудовской Аравии присутствую только американские военные инструкторы, а постоянных американских военных баз там нет.

В Эр-Рияде, по-видимому всерьез слова Трампа воспринимать не стали и посчитали, что они, что называется, «для внутреннего потребления».

В интервью американскому агентству Bloomberg наследный принц бен Салман заявил, что на самом деле Саудовская Аравия не собирается ничего платить за свою безопасность. Он напомнил, что саудиты закупают очень большие объемы американского оружия, но все оно честно оплачено.

«С начала установления отношений между Саудовской Аравией и США мы все покупаем за деньги», — подчеркнул бен Салман.

Он также отметил, что ещё два года назад Саудовская Аравия проводила политику закупки оружия у других стран, но с приходом к власти в США Дональда Трампа, Эр-Рияд решил ещё на 10 лет оснастить армию американским вооружением. 60% этого оружия будут непосредственно закуплены у США, а 40% — произведены на территории королевства с использованием американских технологий. на это саудиты намерены потратить $400 млрд.