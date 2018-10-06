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Часть Азовского моря будет закрыта Украиной для учений

Политика

Учения ВМС Украины будут проходить с 9 по 12 октября

Часть Азовского моря будет закрыта Украиной для учений
Ministry of Defense of Ukraine
Флот Украины

Киев, 6 октября 2018, 09:18 — REGNUM  Ввиду проведения запланированных военных учений и артиллерийских стрельб Украина закроет часть Азовского моря в районе Бердянска и поселка Ялта, который расположен на оккупированной украинскими силовиками территории Донецкой Народной Республики. Об этом 6 октября сообщил журналист Андрей Климкин в своем Facebook.

Также журналист опубликовал координаты закрытого на период учений и стрельб района и указал точные промежутки времени, во время которых будут проходить стрельбы. Учения Украины будут проходить с 9 по 12 октября.

Отметим, ранее Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов рассказал о планах проведения широкомасштабных учений в акватории Азовского моря, а ранее до того, в Киеве заявили о планах создания военно-морской базы на Азовском море для усиления украинского военного присутствия в регионе.

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