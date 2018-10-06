Около 376 палестинцев пострадало в столкновениях на границе Сектор Газа

Газа, Палестина, , 09:21 — REGNUM Не менее 376 палестинцев получили ранения в ходе столкновений с военными Израиля на границе Сектор Газа, сообщает 6 октября агентство WAFA со ссылкой на министерство здравоохранения анклава.

Как передает агентство, 192 человека из 376 — госпитализированы, семеро из них тяжело ранены. Сообщается также о трех погибших в стычках, один из которых 12-летний подросток. Против протестующих палестинцев армией Израиля применяются огнестрельное оружие и слезоточивый газ.

Отметим, ранее сообщалось о 45 раненных и двух погибших. Протестные акции в Секторе Газа начались в марте в рамках «Великого марша возвращения». Самые ожесточенные столкновения между палестинцами и военнослужащими Израиля происходят в пятницу, 5 октября, когда после традиционной молитвы к границе с Израилем выходят тысячи протестующих арабов. За время с начала «Марша возвращения» погибло свыше 198 палестинцев более 22 тысяч было ранено.