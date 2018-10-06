Суббота, 6 Октября 2018 года
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WP: генеральный директор Google тайно посетил Пентагон

Политика

Глава Google попытался смягчить раздражение Пентагона, вызванное отказом компании продлить контракт на разработку искусственного интеллекта для беспилотных летательных аппаратов

Вашингтон, 6 октября 2018, 09:06 — REGNUM  Генеральный директор компании Google Сундар Пичаи посетил Пентагон для проведения переговоров после отказа от продолжения сотрудничества, 5 октября сообщает The Washington Post.

WP сообщает, что на этой неделе Сундар Пичаи провел переговоры с гражданскими и военными чиновниками в штаб-квартире Минобороны США.

Издание уточняет, что Пичаи попытался смягчить раздражение Пентагона, вызванное отказом Google продлить контракт на разработку искусственного интеллекта для беспилотных летательных аппаратов. Речь идет о проекте Maven, в рамках которого Google помогала Пентагону усовершенствовать точность боевых беспилотников.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года свыше 3 тысяч сотрудников Google написали коллективное письмо с требованием отказаться от контракта по проекту Maven. Сотрудники Google заявили, что участие в военных проектах противоречит политике компании.

Руководство Google сообщило, что выполнит условия контракта с Пентагоном, действующего до 2019 года, однако не будет продлевать его.

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