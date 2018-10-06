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Венесуэльцы будут оплачивать загранпаспорта криптовалютой

Политика

Новый паспорт будет стоить два петро

Венесуэльцы будут оплачивать загранпаспорта криптовалютой
Richard Patterson
Криптовалюта

Каракас, 6 октября 2018, 08:46 — REGNUM  Власти Венесуэлы решили взимать плату за оформление и продление заграничных паспортов в национальной криптовалюте. Об этом накануне, 5 октября, заявил вице-президент Боливарианской Республики Дельси Родригес.

По его словам, начиная с 1 ноября этого года жителям Венесуэлы нужно будет платить за оформление или продление заграничного паспорта в национальной криптовалюте петро.

«Выдача нового паспорта будет стоить два петро, продление — один петро», — рассказал Родригес.

Для тех венесуэльцев, что находятся за рубежом, плата за оформление загранпаспорта будет взиматься в долларах США — $200 за выдачу и $100 за продление.

Напомним, что на фоне масштабного экономического кризиса власти Венесуэлы предприняли довольно интересные шаги. Они провели деноминацию и привязали новую валюту — суверенный боливар — к национальной криптовалюте петро.

В свою очередь, криптовалюту петро приравнена к цене барреля добываемой в стране нефти и составляет порядка $60 за единицу.

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Политическая жизнь Венесуэлы
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