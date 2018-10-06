Суд аннулировал запрос адвокатов Бутиной на документы из вуза США

Вашингтон, , 08:48 — REGNUM Официальный запрос защиты арестованной в США гражданки России Марии Бутиной на выдачу связанных с делом документов Американского университета аннулирован судом столичного округа Колумбия. Об этом стало известно 6 октября из решения судьи Тани Чаткэн, находящегося в электронной базе данных американского суда.

Согласно указанного решения судьи, защите отказано в предоставлении документов и информации от Американского университета: «за нарушения правил соблюдения процедурных требований». При этом судья Чакэн отметила, что в случае, если ответчик все еще хочет отправить запрос на предоставление такой информации, ему необходимо «подать надлежащее ходатайство в течение семи дней».

Отметим, гражданка России Мария Бутина задержана 15 июля в США по обвинению в попытке проникновения в американские компании, связанные с влиянием на политику США, а также в работе незарегистрированным иностранным агентом.

Девушке грозит до 15 лет тюрьмы, сама Бутина себя виновной не признает. Российские дипломаты все это время пытаются добиться её освобождения из-под стражи.