Пентагон представил Трампу доклад о 300 уязвимостях в американском ВПК

Вашингтон, , 08:37 — REGNUM Министерство обороны США представило американскому президенту Дональду Трампу доклад о 300 уязвимостях в военно-промышленном комплексе страны и его состоянии в целом. Об этом накануне, 5 октября, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс.

Она рассказала, что этот поистине «исторический» доклад был представлен президенту Трампу заместителем министра обороны США Патриком Шанаханом.

Сандерс отметила, что такое происходит впервые со времен президента Дуайта Эйзенхауера, когда глава государства напрямую задействован в защите хорошего состояния и стабильности оборонно-индустриального сектора США.

«Под руководством президента министры обороны, торговли, энергетики и труда выполняют рекомендации доклада по устранению почти 300 выявленных уязвимостей», — сказано в заявлении Сандерс.

Также она пояснила, что президент Трамп хочет усилить вооруженный силы США путем увеличения расходов на оборону и модернизации американской промышленности.