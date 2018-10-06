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СБУ пытается вербовать родственников российских силовиков

Политика

Эти попытки начались сразу после воссоединения Крыма с Россией

СБУ пытается вербовать родственников российских силовиков
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Москва, 6 октября 2018, 08:30 — REGNUM  Служба безопасности Украины пытается вербовать находящихся на Украине родственников российских сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Об этом сегодня, 6 октября. сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По данным источника, сотрудники СБУ предпринимают попытки вербовки украинских граждан, которые являются родственниками российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

На них оказывается давление с целью получения различного рода служебной информации о российских силовиках.

Такие попытки начались сразу после того, как на Украине началась гражданская война, а Крым вернулся в состав России. Эти попытки усилились в последние два года.

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