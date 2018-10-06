В Израиле считают, что С-300 не смогут противостоять истребителям F-35

Иерусалим, , 07:39 — REGNUM Поставленные Сирии российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 не смогут помешать новейшим истребителям F-35, стоящим на вооружении ВВС Израиля, заявил 6 октября министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби в эфире радиостанции Армии обороны Израиля. Его слова приводит газета Haaretz.

По словам министра, приводимым изданием, возможности состоящих на вооружении ВВС Израиля истребителей пятого поколения F-35 не будут ограниченны появлением ЗРК С-300 у ПВО Сирии.

«У нас есть стелс-истребители, это лучшие самолеты в мире. Эти батареи даже не способны их засечь», — цитирует Haaretz слова Цахи Ханегби.

Также Ханегби, являющийся в том числе членом военно-политического кабинета Израиля, сказал, что российские С-300 могут быть уничтожены с воздуха и напомнил, что несколько месяцев назад ВВС Израиля уже уничтожили ракетную батарею сирийских ПВО.

Отвечая же на вопрос, сможет ли поставка российских ЗРК помешать нанесению воздушных ударов Израиля по Сирии, Цахи Ханегби ответил: «Безусловно, нет».

Кроме этого израильский министр добавил, что возможности С-300 давно учитываются ВВС страны при планировании военной стратегии.

Отметим, 24 сентября министр обороны России Сергей Шойгу заявил о передаче Сирии в двухнедельный срок ЗРК С-300, а также об оснащении Россией командных пунктов сирийских соединений ПВО автоматизированными системами управления. Такое решение было принято Москвой после гибели российского самолета-разведчика Ил-20 в результате использования его истребителем Израиля в качестве прикрытия от сирийских ПВО.