Замглавы МИД РФ обсудил с премьер-министром Гвинеи энергетику и рыболовство

Родос, Греция, , 06:08 — REGNUM Экономическое сотрудничество в ряде сфер (энергетика, рыболовство, геологоразведка) обсудили «на полях» Родосского форума «Диалог цивилизаций» заместитель российского министра иностранных дел Михаил Богданов и премьер-министр Гвинеи Ибраим Кассори Фофана, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Уточняется, что во время переговоров стороны обсудили выполнение решений V заседания двусторонней Межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и торговому сотрудничеству, состоявшегося в Конакри в июле прошлого года.

«При этом был констатирован солидный потенциал для активизации взаимовыгодного партнерства путем реализации перспективных совместных проектов в сферах геологоразведки и разработки месторождений минерального сырья, энергетики, рыболовства и инфраструктуры, а также через наращивание прямых контактов деловых кругов», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, 5 октября на острове Родос (Греция) состоялась 16-я ежегодная сессия форума «Диалог цивилизаций», на которой от России выступил с докладом Богданов. «На полях» форума он сообщил, что в Москву собирается с визитом египетский президент Абдул-Фаттаха Ас-Сиси.

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