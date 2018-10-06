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Дипломаты России и Китая обсудили ситуацию в Европе

Политика

Встреча состоялась 5 октября в Москве

Москва, 6 октября 2018, 05:46 — REGNUM  Ситуацию на европейской территории обсудили на встрече в Москве глава Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин с китайским коллегой Чэнь Сюем, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Встреча состоялась 5 октября. После этого директор Департамента Европы МИД КНР Чэнь Сюй встретился с заместителем российского министра иностранных дел Александром Грушко.

«В ходе обстоятельного обмена мнениями были рассмотрены ситуация в Европе, состояние отношений сторон с Евросоюзом и некоторыми другими международными организациями на континенте, а также перспективы сопряжения интеграционных инициатив в Евразии», — сообщили в МИД РФ.

Отмечается, что встреча прошла в дружественной атмосфере, «традиционно присущей отношениям всеобъемлющего стратегического партнерства России и Китая».

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Напомним, российско-китайская встреча прошла на фоне обострения информационной войны стран Запада с Пекином и Москвой. Россию и Китай обвиняют во вмешательстве во внутренние дела западных стран.

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Российско-китайские отношения
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