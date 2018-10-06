Дипломаты России и Китая обсудили ситуацию в Европе

Москва, , 05:46 — REGNUM Ситуацию на европейской территории обсудили на встрече в Москве глава Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин с китайским коллегой Чэнь Сюем, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Встреча состоялась 5 октября. После этого директор Департамента Европы МИД КНР Чэнь Сюй встретился с заместителем российского министра иностранных дел Александром Грушко.

«В ходе обстоятельного обмена мнениями были рассмотрены ситуация в Европе, состояние отношений сторон с Евросоюзом и некоторыми другими международными организациями на континенте, а также перспективы сопряжения интеграционных инициатив в Евразии», — сообщили в МИД РФ.

Отмечается, что встреча прошла в дружественной атмосфере, «традиционно присущей отношениям всеобъемлющего стратегического партнерства России и Китая».

Читайте также: Майк Пенс: «Китай хочет другого американского президента»

Напомним, российско-китайская встреча прошла на фоне обострения информационной войны стран Запада с Пекином и Москвой. Россию и Китай обвиняют во вмешательстве во внутренние дела западных стран.

Читайте также: Постпред РФ при ЕС — об обвинениях в кибератаках: Это нужно НАТО

Читайте ранее в этом сюжете: Посол США в ЕС призвал объединиться против «экономической агрессии» Китая