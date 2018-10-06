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Пентагон назвал слухи об отставке министра ВВС ерундой

Политика

Хизер Уилсон не уйдет

Вашингтон, 6 октября 2018, 04:26 — REGNUM  Слухи о готовящейся отставке главы американских ВВС Хизер Уилсон несостоятельны, заявила официальный представитель Пентагона Дана Уайт, пишет The Hill.

«Это ерунда», — сказала Уайт.

По ее словам, руководству Пентагона важна защита страны и оно сосредоточено «на совместной работе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осведомленные источники американского журнала Foreign Policy заявили о готовящейся отставке Уилсон из-за плохой работы по созданию военно-космических сил.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп планирует уволить главу ВВС США — СМИ

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