Пентагон назвал слухи об отставке министра ВВС ерундой

Вашингтон, , 04:26 — REGNUM Слухи о готовящейся отставке главы американских ВВС Хизер Уилсон несостоятельны, заявила официальный представитель Пентагона Дана Уайт, пишет The Hill.

«Это ерунда», — сказала Уайт.

По ее словам, руководству Пентагона важна защита страны и оно сосредоточено «на совместной работе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осведомленные источники американского журнала Foreign Policy заявили о готовящейся отставке Уилсон из-за плохой работы по созданию военно-космических сил.

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