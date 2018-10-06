В Азербайджане хромает «Эффективность и качество правосудия»

Баку, , 02:39 — REGNUM Доклад охватывает 45 из 47 государств-членов Совета Европы (кроме Лихтенштейна и Сан-Марино) и подводит данные за 2016 год.

Агентство Turan обобщило данные, которые касаются Азербайджана. Согласно документу, у Азербайджана самый низкий государственный бюджет, выделенный на судебную систему на душу населения в 2016 году (7,8 евро) среди всех исследуемых стран. Это более чем в восемь раз ниже среднего (64,5 евро) и в 28 раз ниже максимального показателя (Швейцария с 214,8 евро на душу населения).

Вместе с Азербайджаном в группе аутсайдеров: Украина (8,1 евро), Молдавия (8,3 евро), Армения (8,4 евро) и Грузия (9,7 евро).

Во время предыдущей оценки в 2014 году размер судебного бюджета на душу населения в Азербайджане составлял 16,4 евро. Однако в Азербайджане после этого произошли две большие девальвации, в результате которых манат обесценился в два раза.

Судебные сборы и налоги в Азербайджане формируют 6% бюджета всей судебной системы. При этом в среднем по Европе этот показатель составляет 19%.

У Азербайджана самый низкий бюджет юридической помощи на душу населения (0,06 евро) среди государств Совета Европы. Азербайджанский показатель более чем в 100 раз ниже, чем в среднем по Европе — 6,96 евро.

Азербайджан входит в число стран с самым низким числом профессиональных судей — на 100 000 жителей (5,2 судей), а за последние годы этот показатель снизился. Средний европейский показатель по данному параметру — 21 судья на 100 000 населения.

Средняя зарплата судей в Азербайджане высока. B начале карьеры судьи зарабатывают более чем в 4 раза выше средней зарплаты по стране. B конце карьеры их зарплата в 6 раз превышает среднюю зарплату. Средний европейский показатель зарплаты судьи в конце карьеры в 4,5 раза превышает среднюю зарплату по стране.

Азербайджан на сегодняшний день имеет самое низкое число адвокатов на 100 000 жителей — 9,5. Это в 17 раз ниже, чем в среднем по Европе — 162 юриста.

Число государственных обвинителей по данным на 2016 год составляет 11 на 100 000 жителей, что сопоставимо со средним показателем по Европе (12).

B Азербайджане, безусловно, самый низкий процент женщин среди профессиональных судей (12%), за ним следуют Армения (25%), Шотландия (27%), Англия и Уэльс (34%), в среднем по Европе — 51%.

Среди прокуроров только 5% женщины (тогда как средний показатель по Европе составляет 53%), а адвокатов — 15%. Нет данных о гендерном составе нотариусов и исполнителей.