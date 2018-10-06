Постпред РФ при ЕС – об обвинениях в кибератаках: Это нужно НАТО

Брюссель, , 02:35 — REGNUM Обвинения Москвы в кибератаках сделано на фоне подготовки НАТО к созданию кибервойск, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Комментируя обвинения России в кибератаках на ОЗХО, которые прозвучали 5 октября из ряда европейских стран, российский дипломат заявил, что у этой скоординированной информационной кампании есть два фактора:

«Во-первых, это проходящее сейчас в Брюсселе заседание Совета НАТО в формате министров обороны. Одним из вопросов, которые рассматривались в ходе него, было усиление потенциала альянса в борьбе с киберугрозами, как они это формулируют. Если говорить по-простому, то это - принципиальное решение о создании неких кибервойск».

Кроме того, 9 октября в городе Гааге (Нидерланды) откроется 89-я сессия исполнительного совета ОЗХО, главным вопросом которой станет придание этой, сугубо технической организации, атрибутивного механизма.

Это означает, что ОЗХО хотят наделить полномочиями определять ответственных за те или иные инциденты, в том числе за случаи применения химического оружия.

«На следующей неделе уже в практической плоскости будет обсуждаться решение о выделении под это соответствующего финансирования. Так что совпадение по времени всех этих компонентов, видимо, и дало кумулятивный эффект в виде эдакого антироссийского протуберанца», — сказал Чижов.

Напомним, ряд стран обвинил Россию в масштабных кибератаках по всему миру. С обвинениями выступили Великобритания, Нидерланды, Германия, Франция, Канада, Австралия. Проблема «российских кибератак» будет обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе 18 октября.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 октября главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что очередная информационная атака против России проводится из одного центра с целью подтолкнуть американского президента Дональда Трампа ввести наиболее жесткие антироссийкие санкции.

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