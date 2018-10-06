Названа дата визита в Россию президента Египта

Родос, Греция, , 02:00 — REGNUM Визит египетского президента Абдул-Фаттаха Ас-Сиси в Россию состоится в середине сентября, заявил заместитель российского министра иностранных дел, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на сессии «Диалог цивилизаций» в Греции.

Одним из важных вопросов российско-египетской повестки станет возобновление полетов в города Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Будут обсуждаться и другие аспекты двусторонних отношений.

Напомним, 5 октября Богданов на пленарном заседании открытия 16-й ежегодной сессии Родосского форума «Диалог цивилизаций» заявил, что «постбиполярный мир вступил в принципиально новую историческую эпоху» и что ведущим центрам цивилизации нужно объединять усилия «на основе широкого международного партнерства при центральной координирующей роли ООН».

Богданов отметил, что Вашингтон и его сателлиты упорно стараются сохранять доминирование на международной арене, обеспечивая свое благополучие за счет других стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, египетский МИД 1 октября объявил о планах Ас-Сиси посетить Россию для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Эксперты полагают, что эти переговоры не решат вопрос открытия чартеров между Хургадой, Шарм-эль-Шейхом и Москвой.

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