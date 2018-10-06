Отправивший письмо с ядом в Белый дом, также послал письмо Путину

Вашингтон, , 01:09 — REGNUM Ветеран военно-морских сил США Уильям Клайд Аллен, который отправил письма с крайне токсичным ядом растительного в Пентагон и Белый дом, на допросе признался, что также отправлял подобное письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Об этом 5 октября пишет Deseret News Utah со ссылкой на записи судебного допроса.

Напомним, что 5 октября аллену, который сознался в содеянном, были предъявлены обвинения по пяти пунктам. Сам Аллен прямо рассказал следователям, что он поместил ядовитые семена в конверты, поскольку хотел «отправить послание».

Он утверждает, что подобные письма были разосланы не только в Пентагон и Белый дом, но и британской королеве Елизавете II, генеральному прокурору США Джефу Сешенсу и президенту России Владимиру Путину.

Стоит отметить, что Аллен не скрывался и один из конвертов с ядом содержал обратный адрес.

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