Баку опровергает наличие в стране подконтрольных Пентагону биолабораторий

Баку, , 00:27 — REGNUM Министерство обороны Азербайджана опровергает заявление представителя министерства обороны России о том, что в республике действуют подконтрольные США лаборатории.

«На территории Азербайджана нет каких-либо лабораторий, подконтрольных другому государству», — заявили агентству Turan в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, комментируя заявление представителя военного ведомства РФ Игоря Кириллова о том, что на Украине, Азербайджане и Узбекистане продолжается реконструкция подконтрольных Пентагону биологических лабораторий.

«На территории Азербайджана не существует каких-либо лабораторий, подконтрольных другому государству. Поэтому не может быть и речи об их реконструкции», — сказали в ведомстве.

На днях глава войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что биолаборатории Пентагона, разбросанные вокруг России в бывших советских республиках, активно занимаются сбором информации об инфекционной заболеваемости и вывозом национальных коллекций, содержащих штаммы патогенных микроорганизмов, устойчивым к антибиотикам.

«Активная деятельность развернута на территориях сопредельных с Россией государств, где также функционируют подконтрольные Пентагону лаборатории. Реконструкция лабораторных корпусов продолжается на территориях Украины, Азербайджана, Узбекистана. Приоритетом их деятельности является сбор информации об инфекционной заболеваемости и вывоз национальных коллекций, содержащих штаммы патогенных микроорганизмов, в том числе преодолевающих защитное действие вакцин и обладающих устойчивостью к антибиотикам», — отметил Кириллов.