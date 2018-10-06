Молдавия, Украина и Грузия будут крепить оборону «перед лицом» России

Тбилиси, , 00:17 — REGNUM Спикеры парламентов Молдавии Андриан Канду, Грузии Ираклий Кобахидзе и Украины Андрей Парубий подписали 5 октября на встрече в Тбилиси устав Межпарламентской ассамблеи трех стран, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Канду, три страны «полны решимости укрепить общий потенциал обороны перед лицом вызовов». Молдавия, Украина и Грузия также призвали Европейский союз и Соединенные Штаты продолжать поддерживать три страны.

Молдавия по словам Канду, понимает, что «в перспективе будущих выборов гибридные угрозы будут нацелены на наиболее чувствительные области и попытаются подорвать демократическое развитие страны». «Необходимы дополнительные инструменты, скоординированные ответы, и нам необходимо оставаться солидарными, чтобы противостоять этим вызовам, — сказал спикер.