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Молдавия, Украина и Грузия будут крепить оборону «перед лицом» России

Политика

Три страны создали межпарламентскую ассамблею и зовут на помощь США и ЕС

Тбилиси, 6 октября 2018, 00:17 — REGNUM  Спикеры парламентов Молдавии Андриан Канду, Грузии Ираклий Кобахидзе и Украины Андрей Парубий подписали 5 октября на встрече в Тбилиси устав Межпарламентской ассамблеи трех стран, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Канду, три страны «полны решимости укрепить общий потенциал обороны перед лицом вызовов». Молдавия, Украина и Грузия также призвали Европейский союз и Соединенные Штаты продолжать поддерживать три страны.

Молдавия по словам Канду, понимает, что «в перспективе будущих выборов гибридные угрозы будут нацелены на наиболее чувствительные области и попытаются подорвать демократическое развитие страны». «Необходимы дополнительные инструменты, скоординированные ответы, и нам необходимо оставаться солидарными, чтобы противостоять этим вызовам, — сказал спикер.

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Внешняя политика Молдавии
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