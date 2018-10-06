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Разгневанная толпа линчевала китайских шахтёров в ЦАР

Политика

Посольство КНР в Банги не комментирует инцидент в Соссо-Накомбо

Банги, 6 октября 2018, 00:09 — REGNUM  Трое китайцев погибли и ещё трое получили ранения в результате нападения агрессивной толпы в Центрально-Африканской Республике, 5 октября передает агентство Associated Press.

По предварительной информации, толпа местных жителей напала на китайских служащих горнодобывающей компании в Соссо-Накомбо после того, как по вине шахтеров из Китая погиб один из представителей общины.

Правительство ЦАР уже пообещало обещает провести расследование и наказать всех виновных. Посольство КНР в Банги не комментирует инцидент в Соссо-Накомбо.

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Китай и страны Африки
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