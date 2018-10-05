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Помпео надеется согласовать с Ким Чен Ыном место и время встречи с Трампом

Политика

Госсекретарь США собирается ехать в Пхеньян

Помпео надеется согласовать с Ким Чен Ыном место и время встречи с Трампом
Иллюстрация: Twitter @realDonaldTrump
Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Вашингтон, 5 октября 2018, 23:59 — REGNUM  Место и время встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына может определиться на переговорах с северокорейским лидером в Пхеньяне, заявил 5 октября журналистам госсекретарь США Майк Помпео.

По словам Помпео, он надеется начать обсуждение вариантов такой встречи, хотя сейчас ни то, ни другое абсолютно неизвестно.

«Так что мы надеемся по крайней мере… начать работу над вариантами по месту и времени, когда председатель Ким встретится с президентом снова. Пока нет ни места, ни времени», — сказал Помпео.

Также Помпео рассказал о продолжении переговоров США с северокорейскими дипломатами по вопросам денуклеаризации Корейского полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Майк Помпео 7 октября посетит Пхеньян, где планирует встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

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