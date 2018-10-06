Кронпринц Саудовской Аравии ответил на заявления Трампа

Эр-Рияд, , 00:04 — REGNUM Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман аль-Сауд в интервью Bloomberg 5 октября ответил на резкие заявления Дональда Трампа о слабости Саудовской Аравии без военной поддержки США.

«Мне нравится с ним работать. Вы знаете, надо признать, что любой друг может говорить хорошие вещи и плохие вещи», — заявил принц Мухаммед журналистам.

Тем не менее, кронпринц напомнил Трампу, что военная помощь США Саудовской Аравии — «это не бесплатное вооружение».

«С тех пор, как установились отношения между Саудовской Аравией и Соединенными Штатами Америки, мы оплачивали всё своими деньгами», — отметил наследник саудовской короны.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября на митинге в штате Миссисипи президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия «не протянет двух недель» без военной помощи США и призвал короля Салмана «платить».

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