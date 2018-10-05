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Глава Amnesty International оценил «фактор Трампа»

Политика

Действия президента США привели к «мобилизации» правозащитников всего мира

Глава Amnesty International оценил «фактор Трампа»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Афины , 5 октября 2018, 23:37 — REGNUM  Новый генеральный секретарь Amnesty International Куми Найду оценил влияние «фактора Трампа» на международную правозащитную деятельность, 5 октября передает агентство Associated Press.

Выступая перед журналистами в Греции Найду заявил, что приход Дональда Трампа к власти в США, его заявления и действия — в частности, денонсация парижского соглашения по климату — привели к «мобилизации» правозащитников всего мира.

В качестве примера Найду привел акции в защиту прав женщин, которые прошли по всему миру после инаугурации Трампа в январе 2017 года.

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