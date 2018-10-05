Израиль по-прежнему уверен в своем превосходстве в небе Сирии

Дамаск, , 23:12 — REGNUM Министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Анегби заявил, что оперативные возможности ВВС страны таковы, что ЗРК С-300 не лишат их способности к действию. Далее он добавил, что Израиль располагает ударными истребителями F-35, которые комплексы С-300 даже не способны обнаружить.

Анегби также сказал, что Израиль не отступит от своей политики по предотвращению присутствия Ирана в Сирии. Далее он высказал мягкую угрозу, рассказав, что несколько месяцев назад израильские ВВС были вынуждены уничтожить сирийские ракетные батареи. Таким образом он намекнул на возможность уничтожения ЗРК С-300, размещенных в САР.

Цахи Анегби, кстати, входит в комитет безопасности израильского правительства, но без права голоса.

За день до этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также сделал заявление, что Израиль будет продолжать блокировать попытки Ирана использовать Сирию и Ливан в качестве своих передовых баз для нанесения ударов по Израилю. Далее он сказал, что иранские силы должны полностью уйти из Сирии. Эти слова прозвучали на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Россия в настоящее время проводит модернизацию сирийской системы ПВО. В рамках этого процесса в САР уже прибыла первая партия комплексов С-300. Повышение возможностей сирийской ПВО связано не только с поставкой С-300, но и с использованием средств РЭБ, а также внедрением автоматизированной системы управления.

Данные шаги Российская Федерация предпринимает вынужденно для обеспечения безопасности наших военнослужащих на территории САР. Вызвано это действиями израильских ВВС, которые привели к гибели российского самолета-разведчика Ил-20 с пятнадцатью военнослужащими на борту.