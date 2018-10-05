Премьер-министр Эфиопии переизбран на новый срок

Аддис-Абеба, , 23:04 — REGNUM Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед переизбран на новый срок в ходе тайного голосования правящей коалиции — за действующего главу правительства отдали голоса 176 из 177 представителей коалиции, 5 октября передает агентство Reuters.

42-летний Ахмед занял пост после затяжного политического кризиса в Эфиопии в апреле 2018 года. За первые полгода работы его кабинета в Эфиопии была проведена широкая амнистия сепаратистов Оромии, страна заключила долгожданный мир с Эритреей.

Под конец «предварительного» шестимесячного срока правительство Ахмеда столкнулось с новым вызовом — массовыми беспорядками и этническими столкновениями в Оромии и других частях страны, беженцами в результате которых уже стали более миллиона человек.

Читайте также: «Смерть одного — это смерть всех» — Абий Ахмед призвал Эфиопию к примирению