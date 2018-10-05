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Премьер-министр Эфиопии переизбран на новый срок

Политика

За действующего главу правительства отдали голоса 176 из 177 представителей коалиции

Премьер-министр Эфиопии переизбран на новый срок
Mark Neyman
Абий Ахмед

Аддис-Абеба, 5 октября 2018, 23:04 — REGNUM  Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед переизбран на новый срок в ходе тайного голосования правящей коалиции — за действующего главу правительства отдали голоса 176 из 177 представителей коалиции, 5 октября передает агентство Reuters.

42-летний Ахмед занял пост после затяжного политического кризиса в Эфиопии в апреле 2018 года. За первые полгода работы его кабинета в Эфиопии была проведена широкая амнистия сепаратистов Оромии, страна заключила долгожданный мир с Эритреей.

Под конец «предварительного» шестимесячного срока правительство Ахмеда столкнулось с новым вызовом — массовыми беспорядками и этническими столкновениями в Оромии и других частях страны, беженцами в результате которых уже стали более миллиона человек.

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