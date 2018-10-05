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Адмирал США: Русские крылатые ракеты «Калибр» впечатляют

Политика

Но американцы «контролируют ситуацию»

Вашингтон, 5 октября 2018, 22:21 — REGNUM  Российские крылатые ракеты морского базирования «Калибр» впечатляют, они способны долететь до любой из европейских столиц при запуске из Черного, Средиземного или Каспийского морей. Об этом сегодня, 5 октября, заявил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго, выступая на заседании вашингтонского Атлантического совета.

Адмирал рассказал, что шесть российских подводных лодок класса «Кило» (так в военном блоке НАТО называют российские подводные лодки двух проектов — 877 «Палтус» и 636 «Варшавянка») в настоящее время действуют в Черном море, две из которых зашли в Средиземное море и провели запуск ракет «Калибр» в Средиземном море.

«Ракета «Калибр» является впечатляющей крылатой ракетой морского базирования. Если ее запустить из любого из этих морей, и в том числе из Каспийского моря, то она может долететь до любой из европейских столиц», — заявил адмирал Фогго.

При этом адмирал отметил, что американские военные достоверно знают, что происходит в мировом океане, а также якобы точно знают, что русские делают под водой в каждый момент времени.

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