Альтернатива военно-политическому союзу России и Армении — война

Арташес Гегамян, , 21:54 — REGNUM

Прежде чем приступить к изложению моих раздумий о событиях проходящей недели, хочу отметить, что я никогда не был почитателем теории заговора, также известной как конспирология, что буквально означает «учение (наука) о заговоре». Однако, анализируя события последних пяти месяцев, динамику их развития, а также все происходящее в последние дни в Ереване, невольно склоняюсь к мысли, что в Армении реализуется новая версия «революции роз», имевшей место в Грузии в ноябре 2003 года. Естественно, что она разворачивается с учетом предостережений и рекомендаций со стороны гегемона этой революции Михаила Саакашвили своему армянскому политическому двойнику Николу Пашиняну.

Напомним читателям, что 8 августа 2018 года экс-президент Грузии в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил:

«Я очень болею за Пашиняна и думаю, что он все делает правильно. Единственное: ему надо было менять систему. Пока его приказы будут выполнять старые правоохранители, они обязательно будут готовить войну против него. Ему надо было вовремя распускать парламент (обратите внимание, распускать парламент — А.Г.) и полностью менять правоохранительную систему, потому что его успех очень важен для всех нас».

Видимо, говоря «очень важен для всех нас», он имеет в виду как себя любимого (в августе 2014 года М. Саакашвили включен в Красный циркуляр Интерпола и объявлен в Международный розыск), так и воспитанников известных спецслужб Запада и разного рода соросовских фондов. Сказано — сделано. Все должностные лица, особенно из правоохранительных органов, назначение и увольнение которых было в компетенции премьер-министра, были заменены. А те из них, кто утверждается Национальным Собранием, то вопрос их увольнения решится после роспуска парламента. Так что Н. Пашинян, следуя указаниям Мишико Саакашвили, в скором времени и до них доберется.

Так вот, анализ сложившихся в Армении реалий склоняет к вполне определенному выводу, а именно: не бывает такого множества самых разнообразных событий, которые уж никак не связаны между собой, но которые в своей совокупности в конечном итоге служат реализации одной и той же цели. Не буду томить читателя с определением этой цели, тем более что она одна — дестабилизация ситуации как в самой Армении, так и в регионе Южного Кавказа, то есть в Южном подбрюшье России, ну и, конечно, по периметру 135-километровой границы Исламской Республики Иран с Республикой Армения и Арцахской Республикой (Нагорно-Карабахская Республика). Но обо всем этом по порядку.

Итак, 2 октября т. г. в повестку дня очередной сессии Национального Собрания Республики Армения (далее НС РА) был включен законопроект под названием «Об изменениях в Конституционном законе Республики Армения «Регламент Национального Собрания». Обсуждение данного законопроекта, как, впрочем, и остальных вопросов повестки дня, проходило в обычном режиме, и уже в ходе утреннего заседания стало понятно, что после полудня повестка сессии будет исчерпана и можно будет провести голосование по обсужденным законопроектам, о чем и заявил спикер НС РА, государственный деятель с незапятнанной репутацией Ара Саенович Баблоян. Ну что же в этом необычного, что мною особо упоминается? Вполне резонно, что именно таким вопросом может задаться читатель. На первый взгляд ничего необычного в этом не было бы, если бы не последовало продолжение. Оказывается, сам факт делового, рабочего обсуждения законопроекта о внесении изменений в Регламент НС РА уж больно сильно расстроил заранее подготовленные сценарии армянских единомышленников М. Саакашвили. Ведь, следуя заветам предводителя «революции роз», Н. Пашинян с упорством, достойным лучшего применения, хочет вбить в сознание граждан Армении мысль о том, что действующее НС РА является тормозом для революционных преобразований правительства Армении. Видимо, сам факт дружного голосования депутатами всех без исключения фракций НС РА за любой законопроект, внесенный правительством РА, воспринимается им как некая скрытая форма саботажа. Не приходится сомневаться в том, что он в глубине души прекрасно осознает уже не являющуюся ни для кого данность, что за пять месяцев своего нахождения во власти его правительство не внесло на обсуждение НС РА ни одного законопроекта, который ощутимо положительно сказался бы на решении имеющихся острых социально-экономических проблем в стране. Признать ему это — расписаться в собственной некомпетентности, более того, если вещи называть своими именами — в противопоказанности и опасности для национальной безопасности Армении факта его нахождения в должности премьер-министра РА. Поэтому ему позарез надо искать виноватых на стороне, сколь абсурдными ни выглядели бы его доводы, в частности, обвинения в «контрреволюционной» деятельности НС РА, а следовательно в пользу востребованности роспуска парламента. И вот, по мнению Н. Пашиняна со товарищи, представился хороший повод: в их представлении парламентарии «обнаглели» до того, что внесли на утверждение НС РА законопроект, который осложнит шансы паралича работы НС РА, да, да — паралича работы, а это лишит революционеров возможности инициировать процедуру по роспуску НС РА, присобачив к этому процессу в качестве обоснования формулировку — вследствие его полной недееспособности. Как уже выяснилось позже из чистосердечных признаний самого Н. Пашиняна на ночном митинге 2 октября, этим же днём он позвонил спикеру НС РА с настоятельными призывами не ставить этот законопроект на голосование, так как тем самым будут подорваны ранее достигнутые договоренности с фракцией Республиканской партии Армении (далее РПА). Заметим, что и сейчас РПА имеет в парламенте наибольшее число голосов. Спикер парламента Ара Саенович, в силу своей высокой интеллигентности, естественно, поверил в искренность слов премьер-министра и в ходе заседания НС РА объявил о том, что голосование по всем обсужденным законопроектам состоится 3 октября на утреннем заседании НС РА. Я специально столь подробно довожу до сведения читателей ход имевших место в этот день событий, чтобы был понятен вероломный характер дальнейших действий премьер-министра. После объявления спикером о переносе дня голосования всевозможные электронные СМИ Армении, разного рода активисты и блогеры в один голос стали наводнять интернет сообщениями об угрозе, нависшей над завоеваниями «бархатной революции» со стороны Национального Собрания РА (под «бархатной революцией» подразумевается имевший место в апреле — мае т. г. антигосударственный переворот). О каких таких неведомых гражданам Армении завоеваниях была речь, даже при наличии больной фантазии можно лишь догадываться. Преследуемая кибервоинством Н. Пашиняна цель этой информационной атаки на наших сограждан революционерами вовсе и не скрывалась — оказать моральное и психологическое давление, более того, прямыми угрозами сорвать голосование по законопроекту о Регламенте НС РА, которое, повторюсь, должно было состояться 3 октября т. г. на утреннем заседании парламента. Уже не приходится говорить о множестве призывов в Facebook и на разного рода интернет-порталах блокировать все входы в НС РА. Именно в этом вопросе наставники революционеров и просчитались. Депутаты НС РА, члены фракций РПА, «Блок Царукяна» и Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» (далее АРФД) проявили высокое чувство собственного достоинства, государственную ответственность и гражданское мужество и не поддались шантажу «народного» премьера и его разнокалиберных сподвижников. Вышеупомянутые фракции НС РА приняли решение о созыве 2 октября в 19:30 внеочередного заседания парламента с целью принятия закона «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Армения «Регламент Национального Собрания». В 20:00 НС РА 67 голосами депутатов «за» этот закон был принят. А тем временем на проспекте маршала Баграмяна, напротив здания НС РА, буквально на лестницах, ведущих в здание Национальной академии наук, собирался честной народ, откликнувшийся на призыв Н. Пашиняна. Далее, перекрыв улицу, несколько тысяч революционеров — движителей «бархатной революции» собрались на митинг. Под улюлюканье собравшихся премьер-министр РА оправдал доверие граждан, пришедших на митинг: он мужественно подписал указы об освобождении с должностей министров РА, выдвиженцев «Блока Царукян» и АРФД, которые не успели проработать на своих должностях и пяти месяцев. Ликованию митингующих не было предела (что достаточно емко характеризует их гражданскую зрелость и интеллектуальный уровень) — ведь они, по сути, стали вершителями, творцами истории «Новой Армении», которая, по сути, в XXI веке Армению отбросила в виртуальное пространство античной демократии, зародившейся в колыбели нашей цивилизации, Древней Греции. Как бы сказал известный армянский писатель-сатирик Акоп Паронян: «Не знаешь: смеяться или плакать».

После столь героического действа «народный» премьер продолжил свою пламенную революционную речь. Нет, уважаемый читатель, оратор не стал говорить о перспективах социально-экономического развития Армении, о широко разрекламированных им же многомиллионных инвестициях в экономику «Новой Армении», о прорыве в переговорном процессе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Увы, здесь налицо полный провал правительства Н. Пашиняна. Взять хотя бы месяцами ранее озвученные им же бравурные заявления о том, что отныне Арцахская Республика (Нагорно-Карабахская Республика) будет главной стороной переговорного процесса. А что же произошло на самом деле? А дело было так.

«Но я при всем желании не могу себе приписывать таких полномочий (вести переговоры от имени Арцахской Республики — А.Г.). Для этого нет ни правовых, ни моральных оснований. Народ Карабаха не участвует в формировании власти в Армении. У него есть свое правительство и президент,

— месяцами ранее заявил Н. Пашинян в НС РА при представлении программы правительства и далее продолжил:

— А значит, президент Азербайджана Ильхам Алиев ведет переговоры и от их имени, поскольку они участвовали в выборах. А жители Карабаха не избирали власть Армении, и власть Армении не может их представлять. У них должен быть собственный голос».

Видимо, пять месяцев работы Н. Пашиняна в должности премьер-министра РА и несколько поездок в Нагорный Карабах убедили его в том, что отныне он имеет «и правовые, и моральные основания» вести переговоры от имени арцахцев, а самое главное — он узрел, что, хотя народ Карабаха и «не участвовал в формировании власти в Армении», несмотря на то, что «у него есть свое правительство и президент», то кто же, если не он, «народный» премьер-министр Армении, должен представлять Арцахскую Республику. К полной сарказма радости массмедиа Азербайджана уже по итогам саммита стран СНГ в Душанбе опубликовали информацию о том, как Н. Пашинян рассказывает о своих впечатлениях, скажем так, от беседы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Он оставил положительное впечатление. У нас был нормальный, цивилизованный разговор. У меня сложилось о нем впечатление как об образованном человеке (видать, на подсознательном уровне Н. Пашиняна сделать такой вывод подтолкнули действия И. Алиева из недавнего прошлого, когда он героизировал Рамиля Сафарова, убившего офицера Вооруженных сил Армении Гургена Маргаряна в Будапеште — А. Г.)»,

— отметил «народный» премьер-министр. Далее им же было сказано, что они (Алиев, Пашинян) планируют оповестить сопредседателей Минской группы ОБСЕ о достигнутых договоренностях (и это при том, что у Армении «нет ни правовых, ни моральных оснований» вести переговоры от имени Арцахской Республики) между руководством Армении и Азербайджана о поддержке постоянного контакта между сторонами. Такие вот дела. Дальше — больше. По прошествии некоторого времени после начала митинга, когда «народный» премьер усёк, что ему больше нечего сказать собравшейся аудитории (собственно и в самом начале митинга стало понятно, что ему ничего существенного не было что сказать), Н. Пашинян в порыве искренности проинформировал собравшихся у здания Национальной академии наук о необходимости на некоторое время по неотложным делам отлучиться в резиденцию премьер-министра РА, которое расположено в здании по соседству. Я по интернету внимательно наблюдал видеорепортаж радио «Азатутюн» (армянское отделение «Радио Свободы») и к своей радости в прямой видеотрансляции заметил, что по возвращении из резиденции лицо «народного» премьера как-то озарилось (то ли в резиденции что-то ему мешающее на «душе» отлегло и тем самым напрочь улетучилось возможное давление на соответствующие внутренние органы, а может быть, «народным» премьером были получены новые ценные предписания от кудесников «цветных революций» (которые почему-то в случае Армении окрестили «бархатной революцией») с настоятельным требованием неуклонно гнуть линию о нависшей угрозе, об опасности контрреволюции). Скорее всего, оба вышеупомянутых фактора для озарения Н. Пашиняна имели место. Судя по дальнейшим действиям митингующих, бесспорно, что в числе полученных установок первой значилась — под любым предлогом (при этом желательно под благовидным) переговоров с представителями фракций продолжить митинг на территории Национального Собрания. По призыву Н. Пашиняна, как образно бы отметил экс-депутат парламента РА, активный участник национально-освободительной войны в Карабахе Аракел Мовсесян (он же Шмайс), митингующие в очень деликатной форме ворвались на территорию НС РА, дабы сопровождать премьера в здание НС РА. Решимость последнего вести жесткие переговоры с «контрреволюционерами» у митингующих не вызывала никаких сомнений. Ведь до этого в своей речи на митинге он уже успел заявить, что в принятом парламентом законе о «Регламенте Национального Собрания» усматривается прямой удар по созидателям «Новой Армении» со стороны контрреволюции, то бишь парламентских фракций. Бесспорно, в данном случае мы имеем дело с новым словом в политологической науке, когда закон, нацеленный на обеспечение нормальных условий для функционирования Национального Собрания РА, гарантирующий безопасность, свободу передвижения и беспрепятственное осуществление депутатами своих полномочий, со стороны премьер-министра определяется не иначе, как контрреволюционным и антиконституционным. На этот счет, пожалуй, очень метко высказался руководитель парламентской фракции АРФД Армен Рустамян, заявивший, что, если требование соблюдать Конституцию РА и не оказывать давления на депутатов считается контрреволюционным, тогда он контрреволюционер.

В этом же случае ситуацию спасло очередное проявление высокой ответственности со стороны фракций РПА, «Блока Царукян» и АРФД, которые пригасили Н. Пашиняна в здание НС РА для переговоров с целью разрядки сложившейся напряженной обстановки. Н. Пашинян, естественно, принял предложение парламентских фракций и победно заявил, что идет на переговоры с целью подавить злонамерения «контрреволюционеров». Здесь вызывает серьезное беспокойство осознание того, что безудержное стремление Н. Пашиняна путем откровенной лжи возбуждать своих сторонников (из числа тоталитарных сект, типа «Слово божье», ЛГТБ-сообщества, которое было представлено на митинге не единичными персонажами неизвестного пола с короткими косичками сзади, наэлектризованной, жаждущей подвига молодежи, в том числе и старшеклассников, ну и обычных граждан Еревана, которые в силу объективных и субъективных причин были крайне недовольны работой прежних властей) могло ввергнуть их в состояние транса. При этом они, сметая все и вся на своем пути, могли довести дело до кровопролития. Естественно, что у читателя может возникнуть вполне резонный вопрос, а что, в Ереване полиция неужели не усмотрела противоправных действий в откровенно подстрекательских призывах «народного» премьера?

Для справки отметим, что еще 14 апреля 2011 года НС РА приняло закон «О свободе собраний», при этом принятые 19 мая 2014 г. и 25 октября 2017 г. поправки к этому закону не затрагивали статьи, на которые я буду ссылаться. Так, на события, происходящие в эту ночь, весьма своеобразно среагировал начальник полиции РА Валерий Осипян:

«Я был обеспокоен, собралось много людей. Но ситуация спокойная, народ выражает свою волю, полицейские следят за ситуацией. В настоящее время ведутся разъяснительные работы, граждане порядок не нарушают, проводят стихийный митинг в соответствии с законом «О свободе собраний».

Видимо, г-н Осипян имеет в виду лишь пункт 1 Статьи 9, который гласит: «Для проведения публичного собрания (далее собрание) организатор уведомляет уполномоченный орган в письменной форме, за исключением срочных и стихийных собраний». Будем считать, что собрание было стихийным и его организатор, премьер-министр РА не успел проинформировать об этом уполномоченный муниципальный орган. Но ведь речь о другом. Увы, вызывает серьезную тревогу, когда начальник полиции РА, который неумолим и строг даже во взгляде, когда здоровается с депутатами парламента РА, естественно, не из фракции «Елк» Никола Пашиняна, видать, по жизни очень мягкий человек и столь снисходителен к грубейшим нарушениям закона «О свободе собраний». Тем более когда зачинщиком нарушений является непосредственно «народный» премьер-министр. Чтобы не быть голословным в утверждении о грубых нарушениях данного закона, приведу лишь одну выдержку из этого закона с последующим указанием факта его нарушения. Так, пункт 1.3 Статьи 19 под заголовком «Запрет собрания» гласит:

«Собрание запрещается, если: 3) собрание будет проводиться на таком расстоянии от резиденций Президента Республики, Национального Собрания, Правительства, судов или уголовно-исправительных учреждений, в случае которого оно угрожает их нормальной деятельности».

Между тем, видимо, тот факт, что митингующие под предводительством «народного» премьера вежливо ворвались на территорию НС РА, а наиболее агрессивные из них последовали и далее за Н. Пашиняном в здание НС РА, при этом сопровождая своё вхождение в здание скандированием ругательств в адрес руководителей Национального Собрания, а также фракций НС, по мнению В. Осипяна, не то чтобы сие «угрожало их деятельности», а, наоборот, квалифицировалось им вполне определенно — «граждане порядок не нарушают». Ну согласитесь, как не понять эмоций хулиганствующей части митингующих, грубых нарушителей закона «О свободе собраний», когда от самого начала и до окончания этого противозаконного митинга они удостоились столь лестной оценки их противозаконных действий со стороны первого блюстителя правопорядка страны. Как после этого улюлюкающим митингующим сдержать свои эмоции и не аплодировать лично начальнику полиции РА и его подчиненным. А что они на территории НС вели себя по-хамски в отношении депутатов, в том числе депутатов-женщин, автомашинами закрыли все входы и выходы на территорию НС РА, так это произошло от того, что они весьма своеобразно и, судя по всему, весьма точно восприняли высокую оценку начальника полиции содеянному ими противозаконному действу, охарактеризованному как: «Но ситуация спокойна, народ выражает свою волю, полицейские следят за ситуацией. В настоящее время ведутся разъяснительные работы, граждане порядок не нарушают». Думается, что в самое ближайшее время Н. Пашинян по достоинству оценит труд В.Осипяна. Ведь то ли еще будет в плане проведения незаконных митингов, устрашения депутатов… И заслуги руководителя полиции следует поощрить, а то ведь в нем может пробудиться офицерская честь и дух присяги, вследствие чего на скамье подсудимых нет-нет да могут оказаться многие из членов правительства Н. Пашиняна.

Уважаемый читатель, как и следовало ожидать, этот ночной митинг в Ереване не оставил равнодушными и многие электронные СМИ Азербайджана, которые фактически синхронно с радио «Азатутюн» отслеживали события, происходящие в Ереване, а далее информацию об этих событиях в нужном им ракурсе преподносили читательской аудитории своей страны и вне её. Вместе с тем отметим, что общая направленность публикаций была одна — отныне Армения для России является ненадежным партнером. Как и следовало ожидать, новый тон этой кампании задал, как его в Азербайджане ласково называют, «идеолог Кремля» Александр Дугин, который на следующий же день после митинга дал интервью порталу media. az под броским заголовком «Александр Дугин: Баку на первом месте для России в регионе. Армения позади — Интервью». Так, отвечая на вопрос корреспондента «Получается, что президент России Владимир Путин пытается вразумить Никола Пашиняна?», А. Дугин снисходительно изрек: «Я бы так прямо не сказал. Понимаете, ведь Армения — наш союзник. Когда Пашинян пришел к власти, он попытался поставить союзничество под вопрос. И ничем хорошим (для Еревана — ред.) это не могло закончиться. И вот видите, как на глазах укрепляется союз России с Азербайджаном. Баку выходит на первую позицию для Москвы в регионе, оставляя Армению позади». Тогда же вдруг, спустя неделю после визита В. В. Путина в Баку, теперь уже haqqin. az 4 октября публикует статью под заглавием «Администрация президента об итогах встречи Алиева и Путина». Видать, было очень важно на фоне событий, происходящих в Армении, устами заместителя заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Химкета Гаджиева уже в который раз за минувшие после визита семь дней вновь заявить о том, что

«свидетельством высокого уровня доверия и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами (Азербайджаном и Россией — А.Г.) является и то, что двусторонние связи успешно развиваются в формате межрегиональных связей… В то же время сотрудничество между нашими странами, основанное на традиционных отношениях, продолжается и в многосторонней плоскости».

Эти и множество статей подобного содержания публиковались параллельно с главным замыслом идеологов азербайджанского агитпропа. А главный замысел заключается в том, чтобы намерение азербайджанского руководства начать военную агрессию против Арцахской Республики преподнести своим гражданам и международным актором в виде формулы, как-то «Ереван напрашивается на войну». Именно под таким заголовком 3 октября 2018 г. на портале https://haqqin.az/analytics/137140 была опубликована статья Расима Агаева. Вот что он, в частности, пишет:

«…Кое-кто склонен делать вывод, что наступил час военного решения конфликта (имеется в виду нагорно-карабахский конфликт — А.Г.). Мол, достаточно одного мощного удара (а азербайджанская армия ныне такой мощью обладает), чтобы решить конфликт в свою пользу… Война была бы на руку правящему классу Армении как способ вернуть утраченное народное доверие, а вместе с ним и национальное единство, отвлечь внимание населения от свалившихся на него социальных бедствий и вновь убедить мир и свою паству, что во всех бедах, разумеется, виноваты проклятые азербайджанцы. Можно не сомневаться, что этой нехитрой пропагандистской уловке с удовольствием поверят не только известные силы в Москве, но и в европейских столицах, само собой, и в США».

Отбрасывая в сторону чудеса тщательно скрываемой, но уж слишком многослойной лжи, можно утверждать, что азербайджанская пропаганда готовит тот самый подходящий момент для развязывания войны против Арцахской Республики с возложением ответственности за ее начало на Армению и Арцахскую Республику. Такой сценарий не нов, об этом еще 20 июня т.г. на брифинге, посвященном 100-летию образования азербайджанской армии, было заявлено министром обороны этой страны Закиром Гасановым.

«Азербайджанская армия готова в любой момент выполнить эту задачу (завоевать Арцахскую Республику — А.Г.). Приказ на выполнение этой задачи является политическим вопросом, и такой приказ поступит в самый подходящий момент с учетом международной политической обстановки», — заявил тогда Закир Гасанов.

Анализируя весьма опасные действия премьер-министра Армении, затеявшего в этой сложной международной обстановке в регионе и мире в целом крайне несвоевременные действия по роспуску Национального Собрания, поражаешься его политической близорукости и неспособности адекватно оценивать угрозы национальной безопасности, нависшие над Арменией. Ведь своими действиями он провоцирует раскол армянского общества, его политического класса. Увы, это вызывает не только недоумение, но и заставляет вновь и вновь задуматься: все это делается либо по недомыслию «народного» премьера, либо его действиями умело руководят из-за кулис? Не является ли это новой, более модернизированной армянской версией «революции роз», проводимой с учетом ошибок М. Саакашвили? Если в Грузии итогом революции стало объявление независимости Абхазии и Южной Осетии, то для Армении уготована иная судьба — потеря Арцахской Республики и полная дестабилизация обстановки на 100-километровой границе зоны безопасности Нагорного Карабаха и Исламской Республики Иран. Чем это чревато для существования самой Армении, армянской государственности, нетрудно догадаться.

Приостановить неизбежную эскалацию военной напряженности со стороны Азербайджана с её непременным перерастанием в широкомасштабную войну в зоне нагорно-карабахского конфликта возможно лишь заключением военно-политического союза между Россией и Арменией. Ранее уже приходилось об этом писать, однако, события последней недели требуют вести некоторые коррективы, а именно: альтернативой военно-поли­тическому союзу России и Армении является война, причем война не только в На­гор­ном Карабахе, но и в регионе Южного Кавказа с возможным вовлечением в неё России, Турции и Ирана. Ведь для известных сил очень дорогого стоит разрыв сложившихся партнерских отношений между Россией, Турцией и Ираном. И, судя по всему, этого уж больно последовательно добивается один из центров силы мировой политики, цинично рассчитывая на то, что даже ценой большой крови Армения никогда не сдаст Нагорный Карабах и героически будет отстаивать независимость Арцахской Республики. Даже в случае некомпетентности властей предержащих и утрате ими осознания угроз национальной безопасности, нависших над Республикой Армения и Нагорным Карабахом.