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МИД Украины предлагает ввести уголовное наказание за гражданство России

Политика

Случаи получения двойного гражданства с Россией должны расследоваться украинскими спецслужбами, заявил Павел Климкин

МИД Украины предлагает ввести уголовное наказание за гражданство России
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Межа. Россия и Украина

Киев, 5 октября 2018, 21:51 — REGNUM  Министр иностранных дел Украины Павел Климкин готов поддержать введение в стране уголовной ответственности за двойное гражданство с Россией. Об этом он заявил 5 октября в эфире телеканала «UA: Харьков».

«Я считаю, что нам нужен новый закон о гражданстве, но при любых идеях, которые нам необходимо обсуждать, я категорически против даже идеи о легализации двойного гражданства с Российской Федерацией», — заявил министр.

По мнению Климкина, все случаи получения российского гражданства украинскими гражданами «должны расследоваться спецслужбами».

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине в сентябре разгорелся скандал после того, как стало известно, что консул Венгрии выдавал украинским жителям венгерские паспорта в Закарпатье. После этого Павел Климкин заявил о необходимости проведения в стране «основательной дискуссии по вопросу двойного гражданства».

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