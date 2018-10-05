Челябинский экс-министр всё же заплатит 60 млн рублей штрафа

Челябинск, , 21:43 — REGNUM Бывший министр здравоохранения Челябинской области Виталий Т. всё же заплатит штраф в размере 60,4 млн рублей. Областной суд отменил решение нижестоящего органа об уменьшении суммы к взысканию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

Сумму штрафа экс-министру резко снизил Ленинский районный суд Челябинска. Вместо 60,4 млн рублей Виталию Т. надлежало уплатить лишь 5 млн. Решение было вынесено 8 августа. Но прокуратура с этим не согласилась и подала апелляцию.

Напомним, Виталий Т. был осуждён в 2014 году. 17 сентября Ленинский райсуд приговорил его к семи годам колонии и штрафу в 300 млн рублей. Однако 28 ноября областной суд снизил ему размер штрафа до 100 млн. Срок наказания был оставлен прежним.

Сумма штрафа была уменьшена и позднее, Часть денег экс-министр уже уплатил. К настоящему времени он находится на свободе, освободившись условно-досрочно.

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