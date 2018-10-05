Отправившему письмо с ядом в Белый дом предъявили обвинения по пяти пунктам

Вашингтон, , 21:23 — REGNUM В США предъявлены официальные обвинения ветерану военно-морских сил, отправившему письма с токсичным веществом в Белый дом и Пентагон, передаёт 5 октября агентство Reuters.

Как сообщается, мужчина обвиняется в общей сложности по пяти эпизодам преступления, в том числе в угрозе применения биологического оружия.

Напомним, 2 октября стало известно об обнаружении токсичного вещества рицина в корреспонденциях, направленных президенту США Дональду Трампу, главе Пентагона Джеймсу Мэттису и руководителю военно-морских операций, адмиралу ВМС СШАДжону Ричардсону.

На следующий день по подозрению в причастности к отправке посылок был задержан житель штата Юта Уильям Клайд Аллен, ранее служивший в ВМС США.