ЕС готовит новый механизм санкций против стран, применявших химоружие

Брюссель, , 21:08 — REGNUM Европейский союз в ближайшее время одобрит новый механизм введения санкций в связи с распространением и применением химического оружия. Об этом сказано в сообщении, размещенном сегодня, 5 октября, на сайте Совета Европейского союза.

Ожидается, что 15 октября главы министерств иностранных дел стран-членов Евросоюза одобрят новый механизм введения санкций в связи с распространением и применением химического оружия.

«Ожидается, что совет примет ряд решений и выводов без обсуждения, включая принятие нового режима санкций в отношении химического оружия», — сказано в сообщении.

Известно, что председательствовать на предстоящем мероприятии будет глава евросоюзной дипломатии Федерика Могерини.

Напомним, западные страны пытаются обвинить Россию в использовании и распространении химического оружия. В частности, речь идёт о «деле Скрипалей». С подачи Великобритании Россию пытаются обвинить в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочь Юлию.