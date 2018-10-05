Киеву предложили способ закончить гражданскую войну

Москва, , 21:10 — REGNUM Украине следует показать хорошее отношение к русскому языку, если она хочет закончить гражданскую войну. Об этом 5 октября заявил публицист Николай Стариков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Что говорили, как только началась гражданская война на Донбассе? Что спровоцировала ее Россия, что нет повода для беспокойства, что никто не собирался ни русский язык запрещать, ни кого-то притеснять. Так покажите это. Зачем вы принимаете такие законы, которые полностью опровергают то, что вы говорили до этого. Если вы хотите, чтобы война на Украине закончилась, продемонстрируйте. Скажите: жители Донбасса, учитесь на русском языке, говорите на русском языке, в Киеве говорите на русском языке. А если кто-то кого-то изобьет за то, что тот говорил по-русски, мы этого подонка посадим, покажем по телевизору. Почему вы делаете диаметрально противоположные вещи?», — обратился Стариков к украинским экспертам.

Напомним, 4 октября на Украине Рада приняла в первом чтении проект закона о государственном языке. Документ предусматривает обязательное использование украинского языка на всей территории страны в органах государственной власти, образовательных и медицинских учреждениях, а также требует знание мовы от ряда профессий.