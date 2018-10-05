СМИ: США срочно передают Израилю дополнительные истребители F-35

Иерусалим, , 20:53 — REGNUM США намерены срочно передать Израилю дополнительные истребители пятого поколения F-35, сообщает 5 октября интернет-портал DEBKA.

Портал утверждает, что для ускорения поставок эти новейшие самолеты изымаются из состава эскадрилий ВВС США. При этом подчеркивается, что решение принято на фоне прибытия в Сирию российских зенитно-ракетных комплексов С-300.

По мнению портала, это должно показать решимость Белого дома поддержать продолжение воздушных нападений ВВС Израиля на территорию Сирии.

Стоит отметить, что в израильских СМИ растет количество публикаций, повествующих о «беспомощности» ЗРК С-300, неспособных обнаружить и поразить самолеты ВВС Израиля, среди которых уже есть истребители пятого поколения F-35.

Тем не менее, израильская боевая авиация прекратила полеты над территорией Сирии. Напомним, истребители F-35, якобы невидимые для российских систем ПВО, уже есть в составе ВВС Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря 2016 года на базу ВВС Израиля Неватим из США прибыли первые два истребителя пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II.

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