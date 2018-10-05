Книга «Новое лицо Узбекистана» под редакцией Фредерика Старра издана в США

Ташкент, , 20:47 — REGNUM Презентация книги «Новое лицо Узбекистана», изданной Институтом Центральной Азии и Кавказа (CACI) состоялась накануне в вашингтонском Национальном пресс-клубе, сообщил МИД Узбекистана.

В издании содержится информация о политических, экономических и судебно-правовых реформах в Узбекистане, которые осуществляются при президенте республики Шавкате Мирзиёеве.

Как отмечает внешнеполитическое ведомство Узбекистана, председатель CACI и главный редактор книги Фредерик Старр в своем выступлении «выразил восхищение беспрецедентным масштабом проводимых в стране преобразований, которые охватывают практически все направления системы государственной власти».

«Эксперт привел убедительные примеры, доказывающие необратимость демократических реформ в Узбекистане, о чем, в частности, свидетельствует усовершенствование электорального законодательства, переход законотворческой инициативы парламенту, существенная активизация деятельности политических партий, увеличение количества общественных организаций и другие меры», сообщает МИД.

В ходе мероприятия было также подчеркнуто, книга служит «ориентиром для деловых кругов и инвесторов, прежде всего из стран Запада, и подробно раскрывает экономический потенциал Узбекистана и эволюционирующий инвестиционный климат».

Как ИА REGNUM сообщало ранее, новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев начал реформы практически во всех сферах государственной и общественной жизни.

Также, в числе главных приоритетов внешней политики Узбекистана, Мирзиёев определил отношения с соседними странами, с которым до этого у республики существовали непростые отношения.