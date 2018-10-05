«Могут погибать» — армия открыта для русских на новой Украине

Москва, , 20:45 — REGNUM Новый законопроект разрешает рядовым солдатам украинской армии говорить на русском языке, заметил 5 октября политолог Владимир Корнилов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

В пылу спора в студии, выяснявшего, кто и как борется с притеснением русских на Украине в связи с принятием Верховной радой в первом чтении проекта закона о государственном языке, у председателя правления украинского Центра стратегических исследований Павла Жовниренко не выдержали нервы.

«Русские люди на Украине сражаются за Украину!» — воскликнул он.

И тут же получил ответ Владимира Корнилова:

«Вот! То, что Жовниренко сказал, абсолютно верно. Во вчерашнем законопроекте единственная категория людей, которым чиновниками разрешено говорить по-русски, это рядовые солдаты. Погибать они на Украине могут на русском языке».

Видимо, не найдя аргументов, Павел Жовниренко включил на телефоне песню на украинском языке, напоминающую военный марш, поднес трубку к микрофону и закивал в такт головой.

«Вызовите нам доктора», — отреагировал ведущий Евгений Попов.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября Верховная рада Украины приняла в первом чтении проект закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В нем закрепляется статус украинского языка как единственного государственного практически во всех сферах и на всей территории страны. Он станет обязательным в органах государственной власти, учреждениях образования и здравоохранения. Законопроект также обязывает владеть украинским языком чиновников, адвокатов, врачей и педагогов.

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