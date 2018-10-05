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«Такие люди, как Юнкер и Московичи, разрушили Европу и Италию» — Сальвини

Политика

«Руинами является то, что осталось от прекрасной европейской мечты»

«Такие люди, как Юнкер и Московичи, разрушили Европу и Италию» — Сальвини
Томас Коул. Путь Римской Империи. Крушение. 1836

Рим, 5 октября 2018, 20:44 — REGNUM  Заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини отреагировал на «оскорбления и угрозы» главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и комиссара ЕС по экономическим вопросам Пьера Московичи, 5 октября передает агентство Reuters.

«Оскорбления и угрозы, которые каждый день приходят из Брюсселя и европейских бюрократов, невероятны и неприемлемы», — заявил Сальвини в ответ на комментарии Юнкера о возможном превращении Италии в «груду руин» при новом правительстве.

По словам Сальвини, «руинами… является то, что остались от прекрасной европейской мечты».

«Такие люди, как Юнкер и Московичи, разрушили Европу и нашу страну», — заключил Сальвини.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 5 октября в ходе визита в Вену Юнкер «выразил надежду», что в Италии после правительства Джузеппе Конте «не придется разгребать груду руин».

Комиссар Евросоюза Московичи, который уже сравнивал новое итальянское руководство с «маленькими Муссолини», 3 октября назвал правительство Италии «ксенофобским».

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