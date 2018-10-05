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Германия вслед за Британией и Голландией обвинила Россию в кибератаках

Политика

«Русские хакеры» вездесущи

Берлин, 5 октября 2018, 19:39 — REGNUM  Власти Германии вслед за Нидерландами, Великобританией и США обвинили Российскую Федерацию в причастности к масштабным кибератакам. Об этом сегодня, 5 октября, пишет Deutsche Welle со ссылкой на представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.

По его словам, официальный Берлин «с вероятностью, граничащей с уверенностью», считает, что за хакерской группой АРТ28 стоит «российская спецслужба ГРУ».

Такое заявление правительства Германии основывается на «совокупности очень хорошей собственной системы источников и собранных фактов». Также Зайберт подчеркнул, что Германия полностью доверяет сведениям британских и нидерландских ведомств, которые, собственно, и выдвинули очередные обвинения в кибератаках против России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 октября Великобритания обвинила Россию в кибернетических атаках на Всемирное антидопинговое агентство. В тот же день власти Нидерландов обвинили Россию в кибератаках на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Позднее власти Франции и Канады поддержали обвинения британцев и голландцев.

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