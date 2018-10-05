В Китае критически оценивают американскую антитеррористическую стратегию

Пекин, , 18:55 — REGNUM Китайские СМИ комментируют опубликованную Белым домом государственную стратегию по борьбе с терроризмом. По словам президентского советника по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, документ уделяет повышенное внимание защите территории, предотвращению террористических атак и уменьшению ущерба в случае их совершения, сообщает 5 октября Синьхуа.

Отмечается, что это первая такая Стратегия, начиная с 2011 года, и она, как утверждает американская сторона, связана с укреплением террористических сетей ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ) и «Аль-Каиды» (организация, запрещенная в РФ). Дж. Болтон утверждает, что США «осознали необходимость противодействия этим угрозам» и потому расширили прежнюю Стратегию.

Одновременно с презентацией документа, Белым домом было обнародовано заявление, из которого следует, что он призван поддержать курс Дональда Трампа «Америка прежде всего» и пропорционально ему укрепить национальную безопасность США.

Особое внимание в документе уделяется безопасности американских объектов за рубежом, противодействию распространению экстремистских идей, вербовке людей и насилию, сохранения под контролем ОМУ и препятствию его получения террористами.

Для достижения этих США собираются выявлять и пресекать источники финансирования и ресурсного обеспечения терроризма.

В китайских СМИ особо отмечается упор, сделанный в Стратегии на противодействии Ирану, который именуется «страной-спонсором терроризма номер один». Отмечается, что это отражает стремление США сдерживать иранское влияние на Ближнем и Среднем Востоке.

Добавим также, что фокусирование антитеррористической деятельности США на Иране имеет определенную подоплеку, связанную с противостоянием и союзникам Тегерана — России и Китаю.