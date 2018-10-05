Вучич назвал условия присоединения Сербии к санкциям против России

Белград, , 18:48 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич не исключил возможность присоединения республики к санкциям против России в случае, если взамен Брюссель предложит Белграду ускорение процесса присоединения к Европейскому союзу. Соответствующее заявление он сделал в эфире программы SophieCo на телеканале RT.

Отвечая на вопрос ведущей о действиях сербской стороны в случае поступления такого предложения, Александр Вучич отметил, что власти республики примут во внимание несколько аспектов.

«Во-первых, мы посмотрим, случится это или нет. Во-вторых, посмотрим, в какой форме это может быть преподнесено. В-третьих, посмотрим, что будет представлять из себя ЕС в будущем», — заявил президент Сербии.

При этом он отметил, что в процессе вступления Сербии в Евросоюз существует ещё много «но» и «если», и наиболее серьёзной проблемой на пути интеграции республики в объединение является поиск решения вопроса с Косово.

Как сообщало ИА REGNUM, Сербия в марте 2012 года получила статус кандидата в члены ЕС, а в декабре 2015 года руководство Евросоюза начало официальные переговоры с властями республики. В рамках данного процесса Брюссель всё более настойчиво требует от Белграда приведения своей внешней политики в соответствие с политикой Евросоюза, что предполагает присоединение Сербии к санкциям ЕС против третьих стран и прежде всего — России.

Несмотря на регулярные заявления о том, что Сербия не станет вводить санкций против России, в феврале этого года Александр Вучич впервые публично признал, что данный вопрос станет «предметом политической дискуссии» в Сербии. Глава республики также заявлял, что намерен подготовить страну ко вступлению в Европейский союз и отойти от власти в 2022 году, а гарантировать, каковы будут отношения Белграда и Москвы после его ухода, он не может.