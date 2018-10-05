«Мы идем в правильном направлении» — Брюссель надеется на сделку по Brexit

Брюссель, , 18:55 — REGNUM Представитель ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье выразил надежду, что соглашение с Лондоном будет достигнуто «очень скоро», 5 октября передает агентство Reuters.

«Мы идем в правильном направлении», — заявил Барнье на встрече с дипломатами стран ЕС в Брюсселе.

Как сообщало ИА REGNUM, чиновники Евросоюза и правительство Великобритании ранее заявляли об ожидании заключения окончательной сделки по Brexit до саммита ЕС в середине ноября.

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