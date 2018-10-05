Признав Голодомор, США поддержали Украину в борьбе с РФ — украинский посол

Вашингтон, , 18:56 — REGNUM Признание так называемого Голодомора геноцидом является важным сигналом для Украины со стороны США, заявил посол Украины в США Валерий Чалый 4 октября в интервью телеканалу «Голос Америки».

«Я считаю, что всё же это историческое решение — признание Соединёнными Штатами правды… Сейчас есть политическое решение в установочной части резолюции сената о признании Голодомора геноцидом, и о том, что сенат США поддерживает украинцев как стратегического партнера. Почему это важно? Это важно сейчас в нашей гибридной войне с Россией. Потому что Россия выбрала путь именно поддержки Сталина как диктатора, он у них герой», — заявил дипломат.

Он также добавил, что украинское сообщество будет добиваться признания Голодомора палатой представителей США — второй составляющей высшего законодательного органа страны.

Напомним, ранее сенат США признал так называемый Голодомор геноцидом украинского народа. Ранее этот миф признали на местном уровне тринадцать штатов США.

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Согласно украинской пропаганде, Голодомор в 1931 году устроили большевики по указке Сталина для того, чтобы уничтожить «непокорный дух» украинского народа. Мифотворцев не смущает ни факт голода в других, неукраинских, регионах СССР, ни усилия советского правительства по ликвидации бедствия.

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