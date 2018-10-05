Экс-премьер Италии обвинил власти страны в «покорности» Трампу и Путину

Рим, , 18:28 — REGNUM Бывший премьер-министр Италии Марио Монти обвинил действующие власти страны в том, что они являются «покорными союзниками Дональда Трампа и Владимира Путина», передает Il Giornale в пятницу, 5 октября.

Монти добавил, что действия первых лиц правительства вице-премьеров Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини могут «подорвать» Евросоюз.

Заявление экс-премьера прозвучало в контексте предстоящих в мае 2019 года выборов в Европарламент: до Монти с аналогичными заявлениями о необходимости «защитить Европу» от сторонников национальных суверенитов выступили и некоторые другие представители действующей власти ЕС, а также и их сторонники.

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