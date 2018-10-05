«Порошенко идет на выборы с повесткой XVII века» — эксперт

Киев, , 18:24 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко идет на выборы с вопросами религии и языка — это повестка XVII века. Об этом написал на своей странице в «Фейсбуке» политолог, эксперт по международной и внутренней политике Украинского института будущего Юрий Романенко.

«Что меня больше всего ужасает — насколько близорука элита в нашей ситуации и насколько близорук народ, что бежит на всякую популистичную фигню, как крысы за тем мальчиком с дудочкой. Мы идем на выборы 2019 года с повесткой XVII века. «Язык, религия» и топы в СБУ, которые владеют собственностью в Крыму, а их родня платит в России налоги. Кому этот тухляк суют? Нет, понятно, что лохократ у нас сожрет все. Особенно, если еще разыграть силовое противостояние вокруг Лавры под финал кампании», — отметил Романенко.

По его словам, на Украине политики готовят «боснийский сценарий конфликта».

«Стороны думают, что удержат ситуацию под контролем, что все схвачено. Но поинтересуйтесь историей Боснии, потому что мы с каждым годом медленно, но очень уверенно идем именно туда. Прикол в том, что пока этот тухляк с гуманитарной тематикой всовывают в доверчивые патриотические уши с одной стороны и ватные уши — с другой (потому что оба лагеря играют в унисон и это трудно не заметить)», — добавил Романенко.

При этом он напомнил, что украинцы массово выезжают на ПМЖ в страны ЕС, где вообще никто не говорит по-украински.

«В этот момент одинаково валят из Украины и фанаты «мови», и фанаты «великого и могучего». В Польшу. Come on, ребята, 2 млн украинцев уже в Польше, и им вообще плевать, что там католическая церковь. Волнует ли украинцев, которые едут на ПМЖ в Чехию, что там две трети населения атеисты? А языковая ситуация в Италии или Германии? Ё-моё, да там же нет украинского языка! Но валят миллионами, потому что одним языком сыт не будешь, а томос детям нормальное образование не даст», — напомнил Романенко.

Как сообщалось, в феврале 2018 года Конституционный суд Украины признал неконституционным языковой закон «Об основах государственной языковой политики» (закон «Кивалова — Колесниченко»), который был принят Радой 3 июля 2012 года. Закон предусматривал официальную возможность двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

Напомним, 4 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5670-Д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. «За» соответствующий документ проголосовал 261 депутат. В документе отмечается, что украинский язык является единственным государственным официальным языком Украины.

При этом законопроект предусматривает ввод должности уполномоченного по защите государственного языка, которого назначает и увольняет правительство. Его задачами являются защита украинского языка, а также прав граждан на получение государственным языком информации и услуг во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины.